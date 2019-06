Naomi Osaka si Ashleigh Barty pierd teren: Cum va arata noul clasament WTA

Ziare.

Pentru ca nu s-au inscris la niciun turneu in aceasta saptamana, Naomi Osaka si Ash Barty vor pierde teren.Naomi Osaka va ramane fara 109 puncte WTA si va avea 6.377 de puncte, in timp ce Ashleigh Barty va pierde 225 de puncte siajunge la 6.125 de puncte.In top 10 WTA nu se va produce insa nicio schimbare in aceasta saptamana, intrucat Aryna Sabalenka a fost eliminata rapid la 'S-Hertogenbosch.1. Naomi Osaka 6.377 puncte2. Ashleigh Barty 6.1253. Karolina Pliskova 5.6854. Kiki Bertens 5.345 (olandeza joaca inca la 's-Hertogenbosch si va avea 5.355 de puncte daca se va orpi in semifinale, 5.425 in finala si 5.525 daca va castiga turneul)5. Petra Kvitova 4.9256. Angelique Kerber 4.6757. Elina Svitolina 3.9678. Simona Halep 3.9639. Sloane Stephens 3.68210. Aryna Sabalenka 3.565C.S.