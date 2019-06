Noul clasament WTA: Barty este numarul 1, Halep urca, iar Buzarnescu isi continua declinul

Ziare.

Australianca Ashleigh Barty, campioana de la Roland Garros, a urcat pe prima pozitie a ierarhiei WTA dupa ce s-a impus in finala de la Birmingham.Barty a ajuns la 6.540 de puncte, cu 163 mai multe decat fostul lider, Naomi Osaka, cazuta acum pe pozitia secunda.In ceea ce le priveste pe romance, a fost o saptamana cu bune si rele. Simona Halep a fost ajutata de jocul rezultatelor si a urcat o pozitie, ocupand acum locul 7, insa Mihaela Buzarnescu nu isi poate opri declinul."Miki" a mai pierdut cinci pozitii si a ajuns acum pe locul 47 in lume, fiind foarte aproape de iesirea din Top 50.Sorana Cirstea a urcat si ea un loc, pana pe 76, insa performera saptamanii este Monica Niculescu. Aceasta a facut un salt de 29 de pozitii si a ajuns pe locul 113 in lume.A urcat si Irina Begu, insa numai doua locuri, astfel ca se afla acum pe 114.Cele doua veterane romance nu mai au clasament pentru a fi acceptate direct pe tabloul principal de la Wimbledon, astfel ca ar putea fi nevite sa joace in calificari.M.D.