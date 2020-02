Protagonista saptamanii in Top 100 WTA: A urcat nu mai putin de 33 de pozitii

Ziare.

Tenismena din Tunisia, ajunsa pana in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Melbourne, a urcat 33 de pozitii in ierarhia anuntata ieri de Asociatia de Tenis Feminin.45 e locul pe care Ons Jabeur in ocupa in prezent in clasamentul WTA, cu 1.190 de puncte.E cea mai buna clasare din cariera pentru sportiva in varsta de 25 de ani.La AO 2020, Ons Jabeur le-a invins pe Johanna Konta, Caroline Garcia, Caroline Wozniacki si Wang Qiang inainte de a fi eliminata in sferturile de finala de catre Sofia Kenin.Vezi si: WTA a anuntat noul clasament mondial: Cum arata top 10 dupa Australian Open I.G.