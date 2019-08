Reactia lui Ashleigh Barty dupa ce a pierdut primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

Ca urmarii eliminarii pe care a suferit-o in turul 2 de la Rogers Cup, Barty nu se va mai afla de saptamana viitoare pe primul loc, dar spune ca nu e deranjata de acest lucru."Locul in clasamentul WTA nu este ceva care sa ma preocupe sau de care sa-mi fac griji. Eu am venit aici sa dau ce am mai bun si nu a fost suficient. Indiferent daca este locul 10, 50, 200 sau locul 1, pentru mine este doar un numar langa un nume. Nu te defineste ca persoana sau jucatoare.Da, inseamna diferite experiente si cu cat esti mai aproape de locul 1 inseamna ca ai jucat un tenis exceptional. Dar eu ma gandesc sa fac bine in fiecare zi. Cu siguranta o sa pot sa dorm noaptea si dupa ce am pierdut primul loc WTA", a afirmat Barty intr-o conferinta de presa.In acest moment, lupta pentru primul loc in clasamentul WTA se da intre Naomi Osaka si Karolina Pliskova Osaka va urca pe primul loc in urmatoarele conditii:Daca va fi eliminata in optimi la Rogers Cup: Pliskova nu trebuie sa ajunga in semifinaleDaca va fi eliminata in sferturi sau semifinale la Rogers Cup: Pliskova nu trebuie sa ajunga in finalaDaca va juca finala: Pliskova nu trebuie sa castige turneulC.S.