S-a stabilit cine va ocupa primul loc in clasamentul WTA dupa turneul de la Beijing

Ziare.

com

Jucatoarea australiana si-a asigurat prima pozitie in urma parcursului din China, unde s-a calificat in sferturile de finala.In acest moment, Barty a ajuns la 6.661 de puncte si nu mai poate fi intrecuta de nicio jucatoare in aceasta saptamana.Elina Svitolina poate acumula cel mult 6.310 puncte in cazul in care va castiga turneul, in timp ce Karolina Pliskova a fost deja eliminata.Pana in prezent, Barty a petrecut 11 saptamani pe primul loc in clasamentul WTA C.S.