Schimbari majore in clasamentul WTA: Cum arata noul top 10 dupa surprizele de marti de la Dubai

Dupa competitia din Emiratele Arabe Unite vom inregistra numeroase schimbari in ierarhia mondiala.Marea perdanta este Belinda Bencic, care va pierde cinci locuri dupa ce a fost eliminata marti.De asemenea, si Elina Svitolina va cobori un loc in urma infrangerii de ieri.In schimb, Serena Williams si Bianca Andreescu urca un loc, in timp ce Kiki Bertens si Sofia Kenin vor face un salt de doua pozitii.1. Ashleigh Barty 8.367 puncte2. Simona Halep 5.6073. Karolina Pliskova 5.1554. Bianca Andreescu 4.6655. Sofia Kenin 4.4906. Kiki Bertens 4.3357. Elina Svitolina 4.3018. Serena Williams 3.9159. Belinda Bencic 3.87510. Naomi Osaka 3.625In schimb, Simona Halep va ramane pe locul 2 indiferent ce va face la Dubai.C.S.