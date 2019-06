Tenismenele romane se prabusesc in clasamentul WTA

Ziare.

Dupa ce a fost eliminata in sferturi la Roland Garros, constanteanca va cobori 5 locuri, urmand sa ocupe pozitia a 8-a.In coborare se vor afla si Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu, singura in urcare fiind Sorana Cirstea.Dar iata pozitiile pe care tenismenele romane le vor ocupa saptamana viitoare in clasamentul WTA:8. Simona Halep 3.963 puncte (-5)40. Mihaela Buzarnescu 1.345 puncte (-7)77. Sorana Cirstea 769 puncte (+7)117. Irina Begu 554 puncte (-1)129. Ana Bogdan 468 puncte (-6)143. Monica Niculescu 416 puncte (-1)Urmatorul clasament WTA va fi prezentat publicitatii luni dimineata.I.G.