WTA a anuntat clasamentul din aceasta saptamana: Iata ce pozitii ocupa tenismenele noastre

Ierarhia WTA a suferit multe modificari, insa nu si in partea superioara, unde Top 10 WTA va ramane nemodificat pana la startul noului sezon.Ashleigh Barty isi pastreaza avansul de aproape 2.000 de puncte in fata Karolinei Pliskova, in timp ce Naomi Osaka ocupa ultimul loc de pe podium. Simona Halep va termina anul pe locul 4.1. Ashleigh Barty 7.851p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.462p5. Bianca Andreescu 5.192p6. Elina Svitolina 5.075p7. Petra Kvitova 4.776p8. Belinda Bencic 4.685p9. Kiki Bertens 4.245p10. Serena Williams 3.935pIn ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane din Top 200 WTA, acestea ocupa urmatoarele locuri in aceasta saptamana:74. Sorana Cirstea 822p (-2)98. Irina Begu 669p (+1)110. Mihaela Buzarnescu 596 (-1)111. Patricia Tig 593p116. Monica Niculescu 561p135. Ana Bogdan 459p (-6)162. Irina Bara 367p (-1)182. Elena Ruse 330pI.G.