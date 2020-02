WTA a anuntat clasamentul din aceasta saptamana: Iata ce pozitii ocupa tenismenele noastre

Ziare.

com

Ashleigh Barty se mentine pe prima pozitie, cu un avans de peste doua mii de puncte in fata Simonei Halep, aflata si in aceasta saptamana pe locul doi.Ultimul loc de pe podium ii revine cehoaicei Karolina Pliskova, la aproape o mie de puncte distanta de reprezentanta noastra.1. Ashleigh Barty 8.367p2. Simona Halep 6.101p3. Karolina Pliskova 5.290p4. Elina Svitolina 4.775p5. Belinda Bencic 4.675p6. Bianca Andreescu 4.665p7. Sofia Kenin 4.495p8. Kiki Bertens 3.965p9. Serena Williams 3.915p10. Naomi Osaka 3.626In ceea ce le priveste pe celelalte tenismene ale noastre, in aceasta saptamana le regasim pe urmatoarele pozitii:69. Sorana Cirstea 855p90. Ana Bogdan 704p105. Patricia Tig 623p110. Mihaela Buzarnescu 587p118. Irina Begu 549p (-1)126. Monica Niculescu 489p (-1)160. Irina Bara 367p167. Gabriela Ruse 354p (-1)198. Jaqueline Cristian 296 (-1)Saptamana aceasta sunt programate turneele de la St. Petersburg si Hua Hin.I.G.