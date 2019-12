WTA a anuntat clasamentul din aceasta saptamana: Romania are din nou trei tenismene in Top 100

Ziare.

In penultima ierarhie a acestui an, Romania are din nou trei tenismene in Top 100, dupa ce Ana Bogdan a facut un salt de 7 pozitii si a revenit intre primele 100 de tenismene ale lumii.Cum tenismene din Top 10 WTA vor reveni pe teren abia la inceputul anului viitor, ierarhia la varf ramane neschimbata si saptamana viitoare:1. Ashleigh Barty 7.851p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.462p5. Bianca Andreescu 5.133p6. Elina Svitolina 5.075p7. Petra Kvitova 4.776p8. Belinda Bencic 4.685p9. Kiki Bertens 4.245p10. Serena Williams 3.935pIata pozitiile pe care le vor ocupa celelalte tenismene romane:74. Sorana Cirstea 837p98. Ana Bogdan 684p (+7)102. Irina Begu 669p (-1)113. Mihaela Buzarnescu 596p (-1)114. Patricia Tig 593p (-1)118. Monica Niculescu 565p (-1)165. Irina Bara 367p (-1)185. Gabriela Ruse 325p (+2)Ultima ierarhie WTA din acest an va fi publicata pe 30 decembrie.I.G.