Cunoastem finala Cupei Davis 2019: Nadal, protagonistul zilei

Spania, echipa gazda a turneului final, a invins sambata noaptea Marea Britanie, cu scorul de 2-1, punctul decisiv fiind adus de perechea Rafael Nadal/Feliciano Lopez, victorioasa cu 7-6 (7/3), 7-6 (10/8) in fata cuplului Jamie Murray/Neal Skupski.Feliciano Lopez a fost intrecut de Kyle Edmund cu 6-3, 7-6 (7/3), in primul meci de simplu, dar apoi Rafael Nadal, numarul unu mondial, l-a invins pe Daniel Evans cu 6-4, 6-0.Spania va disputa astfel a zecea sa finala in Cupa Davis, avand cinci trofee in palmares (2000, 2004, 2008, 2009, 2011). Ibericii au pierdut ultima finala jucat, in 2012, contra Cehiei.Nadal si Lopez au salvat sambata patru mingi de set in actul secund, care ar fi putut relansa meciul.In prima semifinala de sambata, Canada a dispus de Rusia cu scorul de 2-1.Finala e programata duminica, de la ora 17:00 (ora Romaniei).Andrei Rublev (Rusia) -Vasek Pospisil (Canada) 6-4, 6-4Denis Shapovalov (Canada) - Karen Hacianov (Rusia) 6-4, 4-6, 6-4Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (Canada) - Karen Hacianov/Andrei Rublev (Rusia) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5)Kyle Edmund (Marea Britanie) - Feliciano Lopez (Spania) 6-3, 7-6 (7/3)Rafael Nadal (Spania) - Daniel Evans (Marea Britanie) 6-4, 6-0Feliciano Lopez/Rafael Nadal (Spania) - Jamie Murray/Neal Skupski (Marea Britanie) 7-6 (7/3), 7-6 (10/8)