Cupa Davis: Romania castiga la masa verde cu China

Astfel, intalnirea Romania - China, programata sa se desfasoare la Piatra-Neamt, nu se va mai disputa, iar nationala masculina a Romaniei s-a calificat in Grupa Mondiala I a Davis Cup, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Tenis Chinezii s-au vazut fortati sa abandoneze din cauza epidemiei de coronavirus.Urmatorul meci al Romaniei va avea loc in luna septembrie a acestui an, adversara tarii noastre urmand a fi cunoscuta dupa disputarea meciurilor din Calificarile Cupei Davis si din Play-off-ul Grupei Mondiale I, din 6-7 martie 2020.