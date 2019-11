Franta, eliminata in grupele Cupei Davis

Ziare.

Jo-Wilfried Tsonga a fost invins cu 7-5, 7-6 (7/5) de Filip Krajinovic, in timp ce Benoit Paire s-a inclinat cu 6-3, 6-3, in fata lui Novak Djokovic.Finalista anul trecut, Franta incheie pe locul 2 in Grupa A, chiar daca a reusit sa se impuna in duelul de dublu cu sarbii.Editia 2019 a Cupei Davis se desfasoara dupa un nou format, cu un turneu final la care participa 18 echipe repartizate in sase grupe.Castigatoarele grupelor si cele mai bune doua echipe clasate pe locul secund se califica pentru sferturile de finala. Fiecare intalnire cuprinde doua partide de simplu si una de dublu, care se disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.