Japonia, eliminata de la Cupa Davis

Miercuri, Filip Krajinovic (40 ATP ) a trecut cu 6-2, 6-4 de Yuichi Sugita (104 ATP), in timp ce Novak Djokovic (2 ATP) s-a impus fara probleme, 6-1, 6-2, in fata lui Yoshihito Nishioka (73 ATP).Ulterior, la dublu Tipserevic si Troicki au invins cu un dublu 7-6 cuplul nipon McLachan/ UchiyamaPentru primul loc in Grupa A se vor confrunta joi Serbia si Franta.Editia 2019 a Cupei Davis se desfasoara cu un turneu final la care participa 18 echipe repartizate in sase grupe. Castigatoarele grupelor si cele mai bune doua echipe clasate pe locul secund se califica pentru sferturile de finala.Fiecare intalnire cuprinde doua partide de simplu si una de dublu, care se disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.