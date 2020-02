Partida de tenis dintre Romania si China nu se va mai juca din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Federatia Internationala de Tenis ar urma sa ia o decizie luni seara in ceea ce priveste soarta intalnirii dintre Romania si China."Chiar astazi am primit un raspuns de la federatia internationala. In aceasta seara se va lua o hotarare. Pentru ca federatia chineza a transmis deja ca nu poate veni, dar federatia internationala nu a luat inca o hotarare in sensul asta. Deci federatia chineza a trimis un mail la federatia internationala in data de 7 februarie iar cei de la acolo vor lua o hotarare in aceasta seara. Ultimul cuvant apartine federatiei internationale, ei hotarasc daca se amana sau pierd meciul. Dar probabil ca vor amana. Desi aici, cu amanarea este greu, pentru ca exista calendare internationale, trebuie sa gaseasca o alta data care sa coincida. Chinezii nu au cerut o amanare, ei au anuntat ca nu pot iesi din tara pana la sfarsitul lui aprilie din cauza epidemiei de coronavirus. Pentru ca delegatia era formata din 16 persoane, si doar 2-3 jucatori e posibil sa fie in afara Chinei", a declarat Cosac.Intrebat daca Romania poate castiga la ''masa verde'' aceasta intalnire, Cosac a spus: "Putem lua in calcul si treaba asta, depinde cum stau cei de la federatia internationala cu perioadele pentru meciurile de genul acesta. Pentru ca sunt foarte putine perioadele in care ei organizeaza intalniri de Cupa Davis. Din cauza calendarului competitional international. Adica saptamanile rezervate pentru Cupa Davis si Cupa Federatiilor sunt distincte si bine determinate. Acum, asteptam, pana maine dimineata vom avea un raspuns".Echipa Romaniei de Cupa Davis urma sa intalneasca China in play-off-ul Grupei Mondiale I, in 6-7 martie, la Piatra Neamt, conform tragerii la sorti care a avut loc in luna octombrie a anului trecut.In cazul in care Romania va castiga intalnirea din martie 2020 va juca inca un play-off, in septembrie 2020, la care vor participa si echipele care au pierdut in calificarile pentru turneul final.