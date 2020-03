Romania isi afla adversara din Cupa Davis: Cu cine s-ar putea duela "tricolorii"

Ziare.

com

Romania (locul 41 in clasamentul Cupei Davis) nu este cap de serie la tragerea la sorti, urmand sa infrunte una dintre cele 12 echipe aflate in urna favoritelor, Belgia (4), Argentina (16), Japonia (19), Olanda (20), Chile (21), India (22), Uzbekistan (25), Brazilia (26), Coreea de Sud (27), Portugalia (28), Bosnia-Hertegovina (29), Israel (30).Meciurile vor avea loc in perioada 18-19 septembrie.Romania trebuia sa joace contra Chinei, la Piatra Neamt, in play-off-ul Grupei Mondiale I, pe 6-7 martie, dar adversara nu s-a prezentat din cauza epidemiei de coronavirus.Spania, detinatoarea trofeului, este principala favorita la tragerea la sorti a turneului final, care va avea loc la Madrid, in perioada 23-29 noiembrie. Tragerea la sorti e programata pe 12 martie, la Londra (18:00, ora Romania).Spania (locul 3, campioana din 2019), Canada (locul 6, finalista din 2019), Franta (1), Croatia (2), SUA (5), Serbia (7);Germania (8), Italia (9), Marea Britanie (10), Australia (11), Kazahstan (12), Rusia (13);Suedia (14), Austria (15), Cehia (17), Columbia (18), Ungaria (23), Ecuador (24).