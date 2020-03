Romania si-a aflat adversara din play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis

Ziare.

com

Reprezentativa Romaniei va infrunta Portugalia in play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, anunta Federatia Romana de Tenis.Intalnirea va avea loc in tara noastra.Partidele din play-off vor avea loc in zilele de 18-19 septembrie 2020 sau 19-20 septembrie 2020, decizia finala urmand a fi luata de tara organizatoare.Romania si Portugalia s-au infruntat de doua ori in Cupa Davis, fiecare avand cate o victorie.