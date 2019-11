Spania a castigat Cupa Davis

Ziare.

com

In finala, ibericii au invins surprinzatoarea echipa a Canadei, cu 2-0.In primul meci al zilei, Roberto Bautista Agut l-a surclasat pe tanarul Felix Auger-Aliassime in doua seturi, cu 7-6 (7-3) 6-3.Apoi, in cel de-al doilea meci, Rafael Nadal a adus titlu cu victoria in fata lui Denis Shapovalov, scor 6-3 7-6 (9-7).A fost prima editie a Cupei Davis desfasurata sub noul format, criticat vehement de multi, inclusiv Ion Tiriac.I.G.