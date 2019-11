Spaniolii s-au umplut de bani dupa victoria din Cupa Davis: Iata ce sume uriase primesc Nadal si colegii sai

Ziare.

com

Potrivit celor de la Sport, echipa victorioasa 3,16 milioane de euro, in timp ce invinsa din finala, Canada, a trebuit sa se multumeasca doar cu 2,225 milioane de euro.Din suma totala castigata de spanioli, 2,1 milioane de euro vor merge direct la cei cinci jucatori din echipa. Asta inseamna ca fiecare va pleca acasa cu 420 de mii de euro, daca premiul va fi impartit in mod egal si nu in functie de meciurile jucate.Federatia iberica isi opreste si ea putin peste un milion de euro dupa succesul din Cupa Davis.In cazul canadienilor, 1,5 milioane de euro vor merge catre jucatori, iar 725 de mii de euro la federatie.Nici semifinalistele Marea Britanie si Rusia nu se pot plange prea tare dupa ce au incasat cecuri in valoare de cate 1,943 milioane de euro.Cupa Davis s-a incheiat duminica seara cu victoria Spaniei, tara gazda trecand de echipa Canadei.