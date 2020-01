Absente de marca in echipa de Fed Cup a Romaniei: Iata care sunt jucatoarele convocate pentru intalnirea cu Rusia

Ziare.

Fara Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea, Florin Segarceanu a apelat la:Ana Bogdan (98 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (183 WTA), Raluca Olaru (48 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (209 WTA).Meciul cu Rusia se va disputa in zilele de 7 si 8 februarie 2020, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, si conteaza pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020."O sa fie un meci foarte greu si din pacate nu am putut sa aducem la lot cele mai bune jucatoare. Pentru mine este o dezamagire ca nu avem cea mai buna echipa, dar trebuie sa intelegem ca tenisul este in primul rand un sport individual, iar jucatoarele trebuie sa-si vada de propriile interese, sa-si vada de cariera si sa se menajzeze. Pe de alta parte, avem acum un schimb de generatii, pe care poate ca il faceam peste cativa ani, si ma bucur ca o sa putem testa o echipa mai tanara cu jucatoare care au deja experienta internationala si este momentul sa arate ce pot la echipa nationala", a declarat pentru www.frt.ro , Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei.Meciul dintre echipele nationale ale Romaniei si Rusiei va avea loc la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, dupa urmatorul program:Vineri, 7 februarie, de la ora 16:00;Sambata, 8 februarie, de la ora 14:00.Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu au ales sa nu joace anul acesta in Fed Cup, Mihaela Buzarnescu este accidentata, iar Sorana Cirstea s-a retras din echipa Romaniei.