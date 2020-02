Apare o noua generatie in tenisul feminin romanesc?

Ziare.

Dupa ce capitanul nejucator al "tricolorelor" a anuntat componenta lotului ma aratam neincrezator in sansele noastre de victorie in fata unei echipe a Rusiei la care nu au jucat totusi experimentatele Pavlyuchenkova sau Kuznetsova. Chiar si asa, cu doua jucatoare din Top 50 la meciurile de simplu putini erau cei care credeau ca rusoaicele nu se vor impune fara probleme.Totusi, calculele hartiei au fost date peste cap de Ana Bogdan si, mai ales, Jaqueline Cristian, ambele reusind sa o invinga pe Veronika Kudermetova, ocupanta locului 38 in ierarhia WTA.Victoria s-a decis in duelul de dublu, insa viitorul arata destul de bine in momentul de fata.Daca in ceea ce o priveste pe Ana Bogdan nu putem vorbi de o surpriza foarte mare, ea fiind o jucatoare matura, aflata in Top 100 WTA, lucrurile stau complet diferit in ceea ce o priveste pe Jaqueline Cristian.Bucuresteanca in varsta de 21 de ani a avut o cariera interesanta la junioare, insa s-a stins dupa ce a facut pasul in lumea dura a senioarelor. Rezultatul de la Cluj poate reprezenta insa imboldul de care avea nevoie pentru a face pasul spre marea performanta.Privita din afara, Jaqueline pare ca are tot ce ii trebuie pentru a obtine rezultate notabile. Are un fizic foarte potrivit tenisului modern, serveste bine si, atunci cand isi doreste cu adevarat, este foarte bataioasa.Probabil ca aici va fi punctul cheie al carierei ei, la nivelul de implicare in acest sport.Romania are din acest punct de vedere doua exemple foarte bune. Pe de o parte o avem pe Sorana Cirstea, jucatoare extrem de talentata, foarte buna din punct de vedere fizic, dar destul de labila psihic. Probabil ca de aceea a cazut atat de rau dupa ce a atins un varf de forma incununat cu atingerea Top 30 WTA.De cealalta parte sta Simona Halep, sportiva care a plecat din start cu multe dezavantaje de ordin fizic. Avand insa o vointa de fier, dar si un talent iesit din comun, ea a depasit toate dificultatile si a ajuns unde nicio romanca nu a reusit sa ajunga vreodata.Jaqueline Cristian seamana mai mult cu Sorana si poate de aceea nu a facut pasul catre performanta mai repede.Sunt insa sanse ca aceasta victorie superba din Fed Cup sa ii deschida noi orizonturi, iar 21 de ani nu este deloc o varsta prea inaintata pentru a uimi lumea tenisului. Dimpotriva, avem si aici exemplul Mihaelei Buzarnescu, cea care a surprins pe toata lumea la 30 de ani!Asadar, chiar daca Jaqueline Cristian are multe dintre calitatile necesare pentru a reusi, depinde numai de ea sa gaseasca acel echilibru mental potrivit performantei de nivel inalt. Daca va reusi acest lucru, cu siguranta ca ea va deveni liderul noii generatii din tenisul feminin romanesc.