Australia trimite finala Fed Cup in partida decisiva, in meciul de dublu

In meciul 4, dupa marea surpriza a esecului liderei mondiale WTA Ash Barty la Kiki Mladenovici, s-au intalnit Ajla Tomljanovici si Pauline Parmentier, locurile 51 si 122 in lume.Sportiva de la Antipozi cu origini croate a castigat destul de lejer cu 6-4, 7-5, dupa o ora si 34 de minute de meci. Scorul este asadar acum 2-2 la general.Astfel, trofeul se va decide in meciul 5, cel de dublu, acolo unde se vor infrunta echipele Mladenovici / Garcia si Barty / Stosur.Partida va incepe la Perth, pe hard outdoor, dupa ora 10, duminica dimineata.Jocurile sunt televizate pe DigiSport si LookSport.Australia are 7 trofee in Fed Cup, ultima data in 1974, in timp ce Franta are doua succese in cea mai importanta competitie inter-tari din tenisul mondial feminin, in 1997 si 2003.