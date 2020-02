Cand are loc barajul de mentinere in Grupa Mondiala a Fed Cup pentru Romania si care sunt adversarele cunoscute in acest moment

Ziare.

Fetele noastre au fost invinse la Cluj-Napoca, scor 3-2, de catre echipa Rusiei, meci care s-a decis la final intr-un joc de dublu, acolo unde Cristian si Ruse au pierdut clar, scor 2-6, 3-6.In perioada 17-18 aprilie, Romania va lua parte la un baraj de mentinere in aceasta grupa mondiala de Fed Cup, pentru a putea juca si la anul in februarie in barajul de calificare la turneul final al acestei competitii, care in acest an are loc la Budapesta intre 14-19 aprilie.Alaturi de Romania, in acest baraj vor juca celelalte echipe invinse in acest week-end, e vorba de Olanda, Brazilia, Japonia, Canada, Kazahstan, Marea Britanie, plus pierzatoarea dintre SUA si Letonia. In acest moment scorul este 2-2, iar partida de dublu e in desfasurare.Pe langa aceste 7 formatii de mai sus, vor mai veni si cele care au promovat deja din Grupa I, din cele trei zone geografice mai exact. Din Europa s-au calificat Ucraina, Italia, Serbia si Polonia, alte doua echipe vor veni din continentele americane, mai exact e vorba de castigatoarele barajelor Paraguay-Mexic si Argentina-Columbia. In fine, din Asia vor mai veni doua formatii, dupa o grupa de sase echipe, primele doua clasate ajungand in play-off-ul din aprilie.Se vor forma doua urne, una de 8 cu capi de serie, iar cealalta cu echipele care nu sunt favorite si va avea loc o tragere la sorti la sediul ITF din Londra, la o data ce va fi ulterior stabilita.In cazul unui succes la baraj, Romania va reveni anul viitor in aceasta faza a Fed Cup, faza play-off-ului de calificare la turneul final al Fed Cup. Daca vor ceda si la baraj, "tricolorele" vor retrograda in Grupa 1 a zonei Euroafricane.Citeste si: