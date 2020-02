Capitanul nejucator al echipei Rusiei, despre intalnirea de Fed Cup cu Romania

Ziare.

"Nu vreau sa vorbesc despre avantaje pentru ca in Fed Cup s-a dovedit de multe ori ca nu conteaza locul din clasament sau calculele hartiei. Echipa Romania joaca pe teren propriu, va avea sustinerea suporterilor, asa ca ne asteptam la o intalnire foarte dificila. Trebuie sa fim pregatiti 100% pentru a castiga. E important sa fim concentrati si bine pregatiti pentru primul meci", a spus Andreev."Vor fi cu siguranta unele schimbari in echipa noastra, insa nu schimbari majore. Asteptam tragerea la sorti si atunci totul va fi oficial. Mai sunt cateva zile, trebuie sa aveti rabdare", a adaugat el.Capitanul nejucator al echipei Rusiei este de parere ca noul format al Fed Cup, care implica un turneu final la Budapesta intre 14 si 19 aprilie, ar putea ajuta competitia sa creasca."Noul format al Fed Cup are parti bune si parti mai putin bune. Poate unora nu le place, dar eu cred ca este un eveniment interesant timp de o saptamana. Am fost la Madrid unde a avut loc noul format al Cupei Davis si cred ca a fost un lucru pozitiv. Cred ca trebuie sa incercam si cu Fed Cup si sa speram ca aceasta competitie va creste. Asa ca este clar ca noi ne dorim sa ne calificam pentru a fi prezenti la turneul de la Budapesta", a precizat el.Echipa nationala de tenis a Romaniei intalneste in zilele de 7 si 8 februarie, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, selectionata Rusiei in Grupa Mondiala a Fed Cup. Meciul conteaza pentru calificarea la turneul final al Fed Cup de la Budapesta, din 14-19 aprilie. Intalnirea Romania - Rusia de la Cluj-Napoca se va desfasura dupa urmatorul program: vineri, 7 februarie - de la ora 16:00; sambata, 8 februarie - de la ora 14:00.Pentru aceasta intalnire, din echipa Romaniei nu fac parte jucatoarele de tenis Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu, care au renuntat la convocare pentru a se concentra pe turneele WTA in vederea calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In aceste conditii, capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, a convocat pentru partida cu Rusia urmatoarele jucatoare: Ana Bogdan (90 WTA), Irina Bara (160 WTA), Gabriela Ruse (166 WTA), Raluca Olaru (47 WTA la dublu) si Jaqueline Cristian (197 WTA).Jucatoarele Irina Bara, Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian au fost nominalizate in premiera in lotul de Fed Cup al Romaniei.Romania nu a intalnit niciodata Rusia in Fed Cup, dar a avut doua confruntari cu URSS, ambele pierdute, in 1978 (0-3), la Melbourne, in sferturile Grupei Mondiale, si in 1986 (0-3), la Praga, in turul al doilea al Grupei Mondiale.