Cati bani plateste Emil Boc pentru a aduce echipa de Fed Cup a Romaniei la Cluj

Pentru organizarea evenimentului in Sala Polivalenta din Cluj, autoritatile au aprobat un buget de 101 mii de euro, conform Monitorul de Cluj Clujul a devenit gazda echipei de Fed Cup in ultimii ani, Sala Polivalenta fiind mereu plina. In plus, Emil Boc a fost unul dintre cei mai frenetici fani ai Romaniei.La confruntarea cu Rusia va absenta insa Simona Halep , care a decis sa nu joace la Fed Cup in acest an.Cu o victorie in fata Rusiei, Romania se va califica la turneul final al Fed Cup, ce va avea loc in luna aprilie la Budapesta.Partida dintre Romania si Rusia va avea loc pe 8 si 9 februarie.C.S.