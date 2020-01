Cine mai vrea sa joace pentru Romania si de ce?

Ziare.

Discutia despre cum s-a ajuns in acest punct este una complexa, cauzele fiind multiple.In primul rand, 2020 este an olimpic si asta inseamna mult pentru tenismenele noastre de top, toate fiind pe final de cariera. O participare la Jocurile Olimpice sau chiar visul unei medalii reprezinta obiective mai importante pentru ele decat reprezentarea Romaniei intr-o competitie ce are loc in fiecare sezon.Si nu trebuie sa ne ferim sa recunoastem ca asa si este, o participare la Jocurile Olimpice inseamna mai mult din punct de vedere sportiv decat una la Cupa Davis, mai ales ca toate cele care au refuzat convocarile au jucat pana acum pentru Romania ani la rand.Dar puteau fi convinse fetele acestea ca macar sa incerce sa evolueze in ambele competitii? Poate, iar acum ajungem la a doua problema din acest tablou denumit Fed Cup.La inceputul acestui an, Ziare.com anunta in exclusivitate ca presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a decis sa taie bonusurile de participare la Fed Cup . Daca pana acum fetele primeau bani pentru convocare, de acum premiile au devenit conditionate de rezultate. Iar intr-un duel cu Rusia nu te astepti sa obtii cele mai bune rezultate decat daca te numesti Simona Halep. Toate celelalte ar porni cu sansa a doua in fata unei Alexandrova (28 WTA), Pavlyuchenkova (30 WTA), Kudermetova (40 WTA) sau Kuznetsova (53 WTA).Astfel, fara bani garantati pentru simpla participare, motivatia financiara este inexistenta. Si daca revenim la faptul ca 2020 este an olimpic, sa risti o participare la Tokio pentru a juca gratis in Fed Cup nu pare o afacere tocmai stralucita.De ce a ales domnul Tiriac sa taie aceste premii tocmai in 2020 este un mister pe care numai el il poate lamuri.Este de asteptat ca toata aceasta discutie sa se indrepte, in mod gresit spun eu, catre patriotism. Catre lipsa lui, mai exact. Anticipez cumva intrebarea la care se gandeste toata lumea:Fireste ca puteau face asta, insa nu asta este discutia.Daca ar fi trebuit sa invatam ceva in ultimii 30 de ani in ceea ce priveste sportul este ca performanta nu se obtine cu burta goala.In cazul specific al tenisului, vorbim despre un sport individual extrem de costisitor. Daca aceste fete au ajuns sa castige bani seriosi este pentru ca au investit enorm de mult. Nu Romania a investit in ele, ci familiile, prietenii, sponsorii. Astfel ca Romania nu are in niciun caz vreun drept moral de a le cere sa joace gratis sau chiar in pierdere pentru ca fiecare participare la un turneu, inclusiv la Fed Cup, le costa pe aceste jucatoare. Costa biletele de avion, costa cazarile la hotel si costa staff-ul care le ajuta sa se pregateasca.As vrea sa inchei intr-o nota optimista si sa spun ca acest duel cu Rusia este o sansa pentru tinerele care vin din urma de a se afirma pe o scena de prim plan, insa nu cred acest lucru. Tinerele noastre sperante nu mai sunt atat de tinere, mezina lotului avand 21 de ani, iar cea mai bine clasata, Ana Bogdan, avand deja 27 de ani.Performantele din tenis ale jucatarelor convocate nu prea exista si este greu de crezut ca ele vor putea face fata in duelul cu mult mai puternicele rusoaice.Faptul ca in spate nu se intrevede nimic promitator ar trebui sa fie adevarata grija a celor de la Federatie in frunte cu Ion Tiriac. Chiar daca Simona Halep a fost exceptia, Romania a avut alte patru sau cinci jucatoare prezente constant in Top 100 WTA. In lipsa acestora suntem aproape inexistenti in elita si nu prea vad cine ar putea face pasul acesta.