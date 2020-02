Decizia luata de Simona Halep dupa ce Romania si-a aflat urmatoarea adversara din Fed Cup

Ziare.

com

Sportiva noastra considera ca Romania are suficiente jucatoare capabila sa o inlocuiasca si nu va fi prezenta la intalnirea ce va avea loc cel mai probabil la Cluj-Napoca, potrivit Pro TV.Intalnirea cu Italia se va disputa in zilele de 17 si 18 aprilie, in tara noastra.Jasmine Polini (locul 94 WTA ) si Camila Giorgi (locul 100) sunt cele mai bine clasate tenismene ale Italiei.La meciul castigat in weekend cu Croatia, antrenorul nejucator al Italiei, Corrado Barazzutti, le-a folosit pe Camila Giorgi si Elisabetta Cocciaretto (locul 154 WTA).De altfel, Simona a absentat si de la partida cu Rusia, din dorinta de a se concentra pe propria cariera.C.S.