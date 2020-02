Ekaterina Alexandrova, uimita de comportamentul romanilor

Ziare.

Alexandrova a declarat ca niciodata nu a mai intalnit o atmosfera atat de galagioasa la un meci de tenis.Principala racheta a Rusiei spune ca s-a stapanit cu greu sa nu aiba de suferit din cauza fanilor romani."Nu a fost deloc usor in Romania! Cum am intrat pe teren, inca din prima secunda am fost sub presiune deoarece romanii au inceput sa tipe! Nici nu ma incalzisem bine si ei deja tipau cat puteau! Cel mai important lucru este sa nu te lasi coplesit de presiunea pusa de ei, pentru ca altfel te vor distruge!Nu pot sa spun ca s-au comportat incorect. Chiar si cand cineva incerca sa se poarte incorect, ceilalti incercau sa il calmeze. Dar atunci cand romancele castigau punctul, nu conta daca era dublu-fault sau altceva, toata lumea sarea in picioare, toata lumea urla, se auzeau tobe si trompete! A fost cu adevarat galagios", a spus Alexandrova intr-o conferinta de presa.Amintim ca Rusia a invins Romania cu 3-2 in barajul pentru calificarea la turneul final al Fed Cup.Meciul decisiv a fost cel de dublu, unde Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian au fost invinse.C.S.