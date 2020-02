Fed Cup: Ana Bogdan, invinsa dupa un meci extrem de echilibrat

Ziare.

com

Tenismena romana, aflata pe locul 90 in ierarhia WTA, a cedat in trei seturi, dupa un meci intens, care a durat doua ore si 25 de minute.A fost 7-5, 3-6, 7-5 in favoarea rusoaicei aflate pe locul 28 in clasamentul WTA.Incurajata de public, Ana a dat totul pentru a castiga si a fost foarte aproape de produce surpriza. Rusoaica a fost, insa, mai solida in ultimele game-uri si si-a adjudecat o victorie muncita.Cu acesta victorie, Rusia face 2-1, iar Romania nu-si mai permite niciun pas gresit.In cel de-al patrulea meci al intalnirii de la Cluj, Romania o va avea in teren pe Jaqueline Cristian, luandu-i astfel locul Gabrielei Ruse, care acuza o raceala.Jaqueline Cristian (locul 197 WTA) o va infrunta pe Veronika Kudermetova (locul 38 WTA).Castigatoarea intalnirii dintre Romania si Rusia va obtine calificarea la Turneul Final al Fed Cup de la Budapesta, programat intre 14 si 19 aprilie.I.G.