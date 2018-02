Fed Cup: Romania invinge Canada si merge in barajul de calificare

Ziare.

Begu a castigat fara probleme in fata sportivei cu origini din Ucraina, locul 319 WTA , in doua seturi, scor 6-2, 6-4.Jocul a durat o ora si 25 de minute si a fost controlat in cea mai mare parte de Irina, care si-a demonstrat clasa si calitatea de top 40 WTA, in fata unei jucatoare fara prea mare experienta in jocurile mari, cu miza.Iata toate rezultatele partidei Romania - Canada, desfasurata in Sala Polivalenta din Cluj:Al patrulea meci de simplu nu se va mai disputa, urmand sa mai aiba loc doar meciul de dublu, o partida care se va disputa doar pentru palmares, intre Ana Bogdan Raluca Olaru si Gabriela Dabrowski/Katherine Sebov.Romania va juca barajul de calificare in Grupa Mondiala I in perioada 21-22 aprilie 2018, cu o adversara ce urmeaza a fi stabilita printr-o tragere la sorti ce va avea loc luni.13.31: 5-4 Irina, va servi acum pentru meci Irina.13.22: Reabreak facut de Irina Begu, 4-3, suntem la 2 puncte de victorie.13.18: 3-3, break la zero facut de sportiva din Canada.13.15: 3-2, Sebov se tine in coasta lui Begu in aceasta mansa.13.05: 2-1, Sebov face primul punct din acest set.12.54: 1-0 cu break in fata, Irina incepe bine si setul 2.12.41: 5-1, ne apropiem de un set clar castigat de Begu.12.36: 1-4, Sebov face si ea primul punct din intalnire.12.24: 3-0, Begu nu cedeaza pana acum niciun punct.12.18: Irina Begu face 2-0, e hotarata romanca sa nu stea foarte mult pe teren azi.12.15: 1-0, inceput cu break pentru Irina, care incepe promitator acest meci.11.59: Avem imagini de la Cluj, Begu si Sebov au intrat pe teren.11.42: Katherine Sebov are origini din Ucraina, parintii ei sunt din aceasta tara, ea fiind clasata pe locul 319 in lume. Daca Irina va castiga acest meci, jocul 4 de simplu nu se va mai disputa, urmand sa se treaca direct la cel de dublu, care va inchide partida.11.40: Schimbare la echipa Canadei, in locul lui Zhao va juca in fata Irinei sportiva Katherine Sebov.Dupa prima zi este 2-0, asa cum era de altfel de prevazut, asa ca fetele noastre mai au nevoie de doar un singur punct pentru a bifa o importanta victorie in FedCup.Castigatoarea confruntarii va disputa barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup Sambata, in primul meci, Sorana Cirstea a invins-o cu 6-2, 6-2 pe Carol Zhao, iar apoi Irina Begu a avut ceva emotii pentru a face 2-0, trecand de Bianca Andreescu cu 6-3, 6-7 (4), 6-2, dupa peste 2 ore de joc:Dupa meciul Irinei Begu cu Carol Zhao, primul de duminica, mai sunt programate intalnirile:Toate jocurile sunt televizate pe DigiSport si TelekomSport.