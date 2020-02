Fed Cup, Romania - Rusia: Victorie fabuloasa pentru Jaqueline Cristian

Ziare.

Tanara tenismena romana, aflata pe locul 197 in clasamentul WTA, a produs o surpriza uriasa prin succesul obtinut sambata in fata rusoaicei Veronika Kudermetova, clasata pe locul 38 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-3, dupa un joc care a durat o ora si jumatate.Astfel, confruntarea dintre Romania si Rusia va fi decisa de disputa de la dublu.Dupa un inceput temator, Jaqueline Cristian, aflata la debutul in Fed Cup, si-a crescut incredibil nivelul de joc si s-a prezentat Romaniei cu o victorie in care doar ea poate ca a crezut.Sportiva in varsta de 21 de ani a aflat ca va fi trimisa in teren cu doar cateva zeci de minute inainte, Gabriela Ruse dezvaluind dupa infrangerea Anei Bogdan ca se lupta cu o raceala si nu poate evolua.Jaqueline Cristian a pasit pe teren din postura de victima sigura, insa a ridicat Sala Polivalenta in picioare si si-a facut adversara sa dea cu racheta de pamant.O victorie uriasa pentru Jaqueline Cristian si o victorie care tine Romania inca meci.I.G.