Romania invinge Cehia dupa o zi de poveste si merge in semifinalele Fed Cup pentru a doua oara in istorie

Scorul a fost 6-7, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 57 de minute de tenis fabulos, pe alocuri dramatic, cu un final intens, in care fiecare punct a fost pe muchie de cutit.Primul set al intalnirii de la Ostrava a fost unul foarte echilibrat, in care cele doua cupluri s-au studiat la inceputul partidei, s-a mers cap la cap pe majoritatea duratei acestei manse, iar experienta si locul ocupat de cuplul ceh mai mult nu s-au vazut comparativ cu entuziasmul perechii din Romania.Dar a fost un set care pana la urma a fost castigat pe merit de Krejcikova si Siniakova, liderele mondiale la dublu, care in tiebreak si-au asumat responsabilitatile si au castigat cu un categoric 7-2.Multa lume le vedea de la acest moment pe fetele noastre victime sigure in fata rivalelor lor de la Ostrava, insa ele si-au revenit rapid dupa dezamagirea din tiebreak, au facut break din primul game al setului 2, un break pe care l-au mentinut apoi pe toata durata mansei, una castigata in final cu un 6-4 entuziasmant.Monica Niculescu a avut o inima mare de tot in acest meci, a compensat de multe ori greselile facute de Irina Begu, greseli facute poate dintr-o prea mare dorinta de a inchide uneori punctul prea repede, asa ca cele doua s-au completat de cele mai multe ori minunat pe parchetul salii din Cehia, una arhiplina, in care zecile de fani romani au facut spectacol.Iar setul 3, decisivul decisivului, a inceput la fel ca in setul 2, cu un break din primul game pentru fetele noastre, Begu si Niculescu, care pareau ca arata pe punct ce trece un tenis de o calitate si mai buna, mereu mai buna.Setul decisiv s-a terminat cu acelasi scor si oarecum cu aceeasi desfasurare precum cel secund, tot 6-4, la capatul a trei ore de tenis in care cu siguranta nimeni din fata televizorului nu s-a plictisit.Un final dramatic, cu Begu si Niculescu extrem de atente la orice miscare facuta de cuplul Siniakova/Krejcikova, care puteau prin experienta lor sa schimbe ritmul in finalul partidei.Romania merge pentru a doua oara in istorie in semifinalele Fed Cup, dupa editia din 1973, cand insa atunci formatul era cu totul altul, iar atunci echipa noastra era invinsa de Africa de Sud.Vom juca in semifinale intre 20-21 aprilie cu Franta, pe un teren care va fi tras la sorti, avand in vedere ca cele doua natiuni nu s-au mai intalnit in aceasta competitie, in ultima perioada.Cehia era campioana en-titre a competitiei, cu 6 trofee in ultimele 8 editii, cu 11 trofee in general in palmares si in plus nu mai pierduse acasa un meci din 2009, cand era invinsa de SUA la Brno.22.17: 4-4, break facut de reprezentantele Cehiei, care au castigat acest punct dupa un challenge incredibil, mingea a prins pentru 1-2 milimetri tusa...22.13: Este 4-3, am condus cu 30-15 pe serviciul lor, dar am clacat putin, conteaza insa ca avem un break in fata in partida.22.08: 4-2 pentru fetele noastre, suntem pe punctul de a elimina campioana en-titre, chiar la ea acasa. Din 2009 nu a mai pierdut Cehia pe teren propriu, cand pierdea la Brno cu SUA.21.53: Break facut din nou de romance! Inima Monicai Niculescu este uriasa, ea a facut posibil din nou si aceste ultime puncte, care au dus la acest 2-1 pe tabela. Am putea sa ne distantam pe tabela, e a doua sansa a noastra in acest decisiv.21.49: Am avut sansa sa mergem spre 2-0, dar Siniakova si Krejcikova au fost mai inspirate..e din nou egal, incepem din nou caruselul..21.40: Ce inceput de set 3, break din prima, break la zero chiar, asa s-a intamplat si in setul secund si stim cu totii deja care a fost deznodamantul.21.38: In setul decisiv serveste prima perechea din Cehia.21.26: Vom servi imediat pentru a impinge meciul in setul 3, este 5-4.21.21: Si da!! Ne ducem iarasi la dublu avantaj, 5-3 si speram ca putem impinge partida in decisiv. Decisivul decisivului, daca putem spune asa!!21.16: Game la zero facut de cehoaice, trebuie sa ne pastram breakul avans.21.14: Am tremurat putin in acest game, au avut minge de break Siniakova si colega sa, dar pana la urma Begu a adus punctul care ne duce din nou la 2 lungimi peste rivalele noastre, 4-2.21.01: Cu ceva emotii ne pastram avantajul breakului, avem 3-1 pe tabela.20.51: 2-0, pentru prima data cand Romania conduce in seara asta la doua puncte diferenta, e vorba evident de acest meci doar.20.48: Dar fetele noastre nu renunta! Break facut de Irina si Monica la debutul de set 2.20.40: Avantaj pentru Siniakova si Krejcikova la schimbarea terenului, 4-2!20.35: E un dramatism nebun aici la Ostrava, fetele noastre au fost aproape sa aiba minge de set, insa vom avea tiebreak!20.30: Cat curaj au fetele noastre! Avem doua puncte castigate la rand, 6-5, acum sportivele gazde sunt nevoite sa serveasca pentru a ramane in set.20.26: Si reincepe sarabanda brekurilor, 5-5, fanii romani fac spectacol la Ostrava, intram in prelungiri in acest set.20.21: Iarasi break facut de Krejcikova si Siniakova, 5-4, vor servi acum pentru a inchide mansa.20.16: Rebreak rapid facut de fetele noastre, care au condus cu 40-0, rivalele au revenit, dar pana la urma am egalat pe tabela.20.09: Si primul break al serii vine in chiar game-ul psihologic, al 7-lea, este deja 3-4, iar cehoaicele se pot desprinde decisiv in set.20.04: 3-3, se merge cap la cap in acest set, e primul game facut la zero insa pana acum, cel facut acum de sportivele gazda.19.59: 3-2 pentru Niculescu si Begu, emotii din nou pentru noi in acest game.19.54: Am ratat cateva sanse de break foarte importante, a fost insa un game lung, primul in care cehoaicele si-au aratat slabiciunile.19.45: Isi face serviciul cu putine emotii Monica Niculescu, este 2-1 acum, cele doua se inteleg foarte bine, par foarte motivate romancele.19.40: 1-1, si cehoaicele incep foarte bine meciul.19.36: 1-0 pentru Begu si Niculescu, joaca foarte solid fetele noastre, in special Irina de pe fundul terenului.19.26: Cele 4 sportive sunt in arena, a inceput incalzirea oficiala, incep ultimele emotii pentru noi.19.00: De la ora 19.25 avem programata partida Begu/Niculescu- Siniakova/Krejcikova.18.43: Siniakova face 5-2 si imediat va bifa acest punct care va trimite meciul in decisiv!INFO: Buzarnescu face 5 duble greseli in acelasi game, este incredibil!18.37: Ramane Siniakova cu un break avans, e 4-2, e total lipsita de incredere Mihaela Buzarnescu.18.28: A ratat o minge de break Buzarnescu si se pare ca sansa de a reechilibra meciul s-a cam dus, este 1-3.18.21: Vine si primul break al Siniakovei in acest set secund, pare pierduta jucatoarea noastra.18.17: 1-1, incepe sa isi regleze un pic jocul Buzarnescu, dar tot nu gaseste raspunsurile la jocul Siniakovei.18.13: Incepe bine Buzarnescu acest set, 1-0 cu serviciul sau, dar ne aducem aminte ca asa au stat lucrurile si in mansa unu.17.59: In fine vine primul game dupa minute bune de buimaceala am spune pentru Buzarnescu, 4-5, dar din pacate Siniakova este cea care va servi pentru set acum.17.56: De la 0-40, Buzarnescu isi revenise in game, a avut chiar sanse de break, dar a clacat din nou, 3-5.17.49: 3-4, break la zero Siniakova, 9 puncte la rand facute de aceasta, o cadere a romancei specualata la maxim.17.46: De la 3-0 s-a facut rapid 3-3, greu de explicat caderea lui Buzarnescu.17.43: 3-2, isi pierde avantajul breakului Mihaela, desi nimeni nu anticipa asta, prin prisma jocului practicat de Siniakova.17.37: Face si Siniakova primul punct la sau in aceasta partida de la Ostrava, 1-3. Mihaela pare calma, stapana pa ea, trebuie sa isi controleze emotiile.17.35: 3-0, ce inceput de meci are sportiva nascuta la Bucuresti.17.30: Ce inceput are Buzarnescu, 2-0 cu break avans deja, profita e drept si de un start teribil de emotionat al Siniakovei, care a facut in ultimul game doua duble greseli la rand.17.26: Incepe bine Mihaela, 1-0, a pierdut doua puncte sportiva noastra, dar pare bine ancorata in meci.17.15: Va juca Siniakova in aceasta partida cu numarul 4, deci nu se schimba nimic, va fi un meci Buzarnescu contra Siniakova, cele doua rachete ale ambelor tari. Are loc acum incalzirea oficiala.17.00: Asteptam o veste oficiala in legatura cu componenta meciului 4 de simplu, dar cel mai probabil el va fi disputat intre Mihaela Buzarnescu si Marketa Vondrousova.16.43: Emotiile continua, Simona Halep rateaza o minge de meci, Pliskova revine din nou obositor pentru noi, chinuitor am spune, serveste insa din nou romanca pentru meci chiar acum!!INFO: Simona Halep a ratat o minge de meci!!16.37: Simona are emotii si nu poate inchide partida, 5-3 si inca sunt probleme in partida..16.19: Cu ceva emotii, Halep puncteaza si ea pe serviciu, se repeta scenariul din primul set.16.14: Cu doi asi in game, Pliskova isi face serviciul in premiera in decisiv, sa o asteptam si pe Halep la cuvant.16.11: Nu isi poate fructifica avantajul, caci pierde la zero Simona acest serviciu, dupa ce face si 2 duble greseli!16.08: Si iata ca Simona nu se lasa si incepe iarasi cu break si in acest set.15.55: Simona Halep a ratat cateva mingi de break mari de tot, Pliskova a ramas cumva, nesperat parca in joc, la 6-5 si serviciul pentru Simona totul era ca si incheiat.15.40: Rebreak rapid facut si de Pliskova din pacate, iar Karolina, locuk 5 mondial WTA, va servi pentru a inchide aceasta mansa. Gesturi de nervozitate facute de Simona, care a aruncat cu racheta de pamant..15.28: Desi a avut 40-0, Simona Halep s-a chinuit mult sa faca acest punct, doar al doilea in setul secund. E 2-4, e totusi un singur break distanta intre cele doua mari rivale.15.21: Simona Halep a avut mai multe sanse sa revina in acest set, a avut mingi de rebreak acum, dar Pliskova din nou a avut o tenacitate imensa si a rezistat. 4-1 pentru cehoaica..sa speram ca acest set inca nu este terminat.15.11: Iarasi a avut emotii Pliskova pe serviciul sau, Simona a impins game-ul in prelungiri, dar cehoaica s-a salvat cu doua servicii extrem de bune.15.06: Este extrem de sigura pe ea Simona Halep la serviciu, 1-1 acum, un singur punct pierdut mai devreme.15.03: Desi a avut minge de break chiar la debut de set, despre Simona Halep vorbim, Pliskova si-a tinut firea si a rezistat pe propriul serviciu, conduce cu 1-0 sportiva gazda.INFO: Trei mingi de set ratate de Simona, de la 40-0!!!14.42: Game la zero facut de Simona, 4-4, se continua cap la cap in acest set 1.14.39 - E sigura pe ea Pliskova, din nou, la serviciu, urmeaza mingi noi pe serviciul Simonei la un scor periculos, 3-4..14:35 - Tenismena noastra serveste bine si egaleaza din nou situatia pe tabela. Extrem de echilibrat acest inceput de meci.14:32 - Simona se agata de orice minge si isi procura chiar o minge de break, insa Pliskova revine si isi adjudeca un game maraton, de aproape 10 minute.14:25 - Scorul devine egal, 2-2, dupa doua game-uri echilibrate.14.15: Pliskova face si ea break si avem 1-1 dupa doua servicii pe care cele doua nu le-au controlat foarte bine.14.00: Avem primele imagini de la Ostrava, echipele deja au fost prezentate, scurta ceremonie s-a terminat deja, incepe acum tragerea la sorti oficiala pentru teren si serviciu.13.47: Siniakova nu s-a antrenat astazi deloc, asadar ea va fi inlocuita cu Marketa Vondrousova in al doilea meci de simplu, dupa Halep - Pliskova, e vorba de locul 72 WTA, asa cum Ziare.com va anunta mai devreme:La antrenamentul echipei noastre au fost prezente atat Mihaela Buzarnescu, dar si Irina Begu, cea care o poate inlocui pe "Miki" in al doilea meci.13.30: 7-2 e scorul intalnirilor directe, pentru Simona Halep evident, ultima intalnire fiind insa castigata de Pliskova, anul trecut, pe zgura Mastersului de la Madrid. Cele doua s-au intalnit in Fed Cup in 2016, la Cluj, atunci aceeasi Karolina impunandu-se, in 3 seturi.13.09: Dupa prima zi de jocuri, iata cele 4 rezultate in turul I al Grupei Mondiale I:13.03: Iata declaratiile facute de Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei, dupa cele doua partide de sambata:Simona Halep si Karolina Pliskova se intalnesc in marele derbi al acestei intalniri de foc intre Romania si Cehia din FedCup, in primul tur al Grupei Mondiale I. Cele doua ocupa locurile 3 si 5 in clasamentul WTA.Cele doua s-au mai intalnit de 9 ori in circuit, iar Simona conduce cu un categoric 7-2 in aceste intalniri directe. Ultimul meci a insemnat o victorie pentru Pliskova, anul trecut la Madrid pe zgura, iar cealalta victorie directa a venit chiar in FedCup, la Cluj, in ultimul meci direct cu Cehia, in 2016, scor 7-6, 4-6, 2-6.In prima zi, au fost inregistrate rezultatele considerate normale, Pliskova a trecut de Buzarnescu in doua seturi, iar acelasi lucru l-a facut Halep cu Siniakova:Invingatoarea partidei Romania - Cehia va juca in semifinalele Grupei Mondiale cu invingatoarea jocului Franta - Belgia, scor 2-0 dupa prima zi.Partidele sunt televizate pe DigiSport si TelekomSport.