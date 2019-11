Finala Fed Cup 2019: Iata programul meciurilor

Ziare.

Tragerea la sorti a avut loc astazi, iar ordinea meciurilor va fi urmatoarea:Ajla Tomljanovic vs Kristina MladenovicAshleigh Barty vs Caroline GarciaAshleigh Barty vs Kristina MladenovicAjla Tomljanovic vs Caroline GarciaAshleigh Barty/Sam Stosur vs Caroline Garcia/Kristina MladenovicIntalnirea are loc in Australia, la Perth.In semifinale, Australia a invins Belarus cu 3-2, iar Franta a trecut de Romania, cu acelasi scor.Anul trecut, competitia pe echipe rezervata fetelor a fost castigata de Cehia, dupa o finala cu SUA.I.G.