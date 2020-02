Florin Segarceanu explica alegerile surprinzatoare din timpul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia

Ziare.

com

Florin Segarceanu dezvaluie ca a fost fortat sa apeleze in meciul decisiv la perechea alcatuita din Gabriela Ruse si Jaqueline Cristian.Motivul pentru care cele doua au fost trimise in teren e ca Raluca Olaru a acuzat o accidentare."A avut ceva probleme saptamana aceasta, o contractura, iar dupa ce s-a incalzit putin a venit sa ne spuna ca nu e 100% fizic pentru acest meci si a trebuit sa luam o decizie rapida", a spus Segarceanu intr-o interventie la Digi Sport.In ceea ce priveste folosirea lui Jaqueline Cristian la simplu, Segarceanu a explicat ca, de asemenea, a fost fortat sa apeleze la aceasta solutie."Gabi Ruse a venit sa ne spuna ca nu se simte tocmai bine si s-o inlocuim. In acel moment am ales sa jucam cu Jaqueline Cristian si, din fericire, a fost o mutare inspirata", a adaugat acesta.Romania a fost invinsa cu 3-2 de Rusia in calificarile pentru Turneul Final al Fed Cup:Gabriela Ruse -1-6, 4-6- Veronika Kudermetova 6-3, 6-7 (5), 6-1Ana Bogdan -5-7, 6-3, 5-7- Veronika Kudermetova 7-5, 6-3Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse -3-6, 2-6Vezi si: Rezultatele inregistrate in Fed Cup: Ce urmeaza pentru Romania I.G.