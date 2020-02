Gabriela Ruse a izbucnit in lacrimi dupa esecul din Fed Cup

Ziare.

com

Sportiva noastra a incercat sa explice motivul pentru care a pierdut, mentionand ca emotiile au fost de vina."Fetele m-au incurajat dupa meci, mi-au zis sa tin capul sus, ca si maine este o zi. De fapt, cred ca maine voi avea mai putine emotii si voi fi mult mai ok. Am fost agresiva, dar jocul nu mi-a mers deloc astazi. Stiu ca pot mai mult. Am urcat de cateva ori la fileu, insa si Alexandrova este o jucatoare agresiva, are un stil asemanator cu al meu. A fost dificil sa joc asa cum trebuia", a spus Gabi Ruse la conferinta de presa.Apoi, Gabi Ruse a inceput sa planga in momentul in care a vorbit despre parintii sai, prezenti la meci."Le multumesc ca au fost alaturi de mine si ca m-au sustinut", a mai spus Gabriela.Amintim ca Gabriela Ruse a inceput cu stangul aventura in Fed Cup , fiind invinsa de rusoaica Ekaterina Alexandrova in confruntarea ce conteaza pentru calificarea la turneul final al competitiei.Scorul final a fost 6-1, 6-4 pentru Alexandrova, dupa un meci ce a durat aproximativ o ora.C.S.