Iata cine va transmite in direct la TV intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Rusia

Partidele programate sa inceapa vineri, de la ora 16:00, si sambata, de la ora 14:00, vor fi transmise in direct de Digi Sport 1 si Telekom Sport 1.Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a nominalizat cinci jucatoare pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup by BNP Paribas.Fara Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea, Florin Segarceanu a apelat la: Ana Bogdan, Irina Bara, Gabriela Ruse, Raluca Olaru si Jaqueline Cristian.Vezi si: Rusia vine cu tot ce are mai bun in Romania: Vezi jucatoarele chemate pentru intalnirea din Fed Cup Meciul cu Rusia se va disputa in zilele de 7 si 8 februarie 2020, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, si conteaza pentru calificarea la Finalele Fed Cup by BNP Paribas de la Budapesta, din 14-19 aprilie 2020.Intalnirea dintre Romania si Rusia va fi transmisa in format LIVE text de site-ul Ziare.com.I.G.