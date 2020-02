Intalniri de foc la Turneul Final al Fed Cup: Iata cum arata grupele

Ziare.

com

Cele 12 reprezentative calificate au fost impartite in patru grupe a cate trei, iar confruntarile se anunta extrem de spectaculoase:Franta, Rusia si Ungaria;Australia, Belarus si Belgia;SUA, Spania si Slovacia;Cehia, Germania si Elvetia.Turneul Final al Fed Cup va avea loc la Budapesta, in perioada 14-19 aprilie.Reamintim ca Romania a fost invinsa de Rusia in calificarile pentru Turneul Final al Fed Cup si urmeaza sa dispute un baraj pentru ramanerea in Grupa Mondiala.Vezi: Romania si-a aflat adversara din barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup In 2019, Fed Cup a fost castigata de Franta, dupa o finala cu Australia.I.G.