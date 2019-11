Kristina Mladenovici face marea surpriza si invinge lidera mondiala WTA chiar la ea acasa in finala Fed Cup

Ziare.

Dupa un meci extrem de intens, obositor psihic si intins pe o durata foarte mare, 2 ore si 35 de minute, Barty a trebuit sa se incline dupa un tiebreak in setul decisiv, scor per total: 6-2, 4-6, 6-7.Locul 40 mondial WTA, care si sambata trecuse entuziasmant de Ajla Tomljanovici in prima disputa a intalnirii, scor 6-1, 6-1, a evoluat cu foarte mult calm cu Barty, chiar daca sportiva de pe locul 1 in lume incepuse entuziast, castigand primul set cu 6-2, dupa doar 34 de minute.Reamintim ca in prima zi, Barty castigase jocul cu Caroline Garcia fara sa piarda vreun game, scor 6-0, 6-0!Mladenovici a echilibrat jocul in mansa secunda. A inceput sa loveasca din ce in ce mai plat, a ochit din ce in ce mai des fundul terenului, iar asta a pus-o deseori in dificultate pe Barty.S-a facut curand 1-1 la seturi, dupa un singur break in setul 2, reusit de Mladenovici la 4-4. In setul decisiv, al treilea, Kiki a inceput iarasi bine, a facut break la debut, dar Ashleigh a egalat apoi la trei. Din nou, sportiva din Franta a facut breakul si parea ca la 5-4 si serviciul este mai aproape de victorie ca niciodata.Lidera mondiala nu s-a lasat insa si a impins partida intr-un tiebreak decisiv, acolo unde insa nu a mai avut vlaga necesara sa mai lupte, pierzand categoric cu 7-1.Franta e acum in avantaj in marea finala Fed Cup de la Perth cu Australia, scor 2-1, iar in succesiunea partidelor urmeaza acum jocul Caroline Garcia - Ajla Tomljanovici, meci care se poate dovedi decisiv.De doua ori a castigat echipa din Europa acest trofeu, in 1997 si 2003, in timp ce Australia are 7 trofee, ultimul cucerit insa in 1974.Sa nu uitam ca Franta a trecut de Romania in semifinale cu 3-2, dupa un ultim meci dramatic disputat la dublu la Rouen, pierdut de fetele noastre Simona Halep si Monica Niculescu , la limita, in set decisiv.Finala Fed Cup e televizata in Romania pe DigiSport si LookSport.