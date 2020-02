LIVE Fed Cup, Romania - Rusia: Ana Bogdan - Veronika Kudermetova

ROMANIA - RUSIA 0-1

ANA BOGDAN - VERONIKA KUDERMETOVA 0-0

GABRIELA RUSE - EKATERINA ALEXANDROVA 1-6, 4-6

Ziare.

com

17:14 - Meciul va incepe in cateva minute.Ana Bogdan ocupa locul 90 in clasamentul WTA, in timp ce Kudermetova este pe locul 38.17:09 - Gabi Ruse face break si ramane in meci!!!17:05 - Gabi Ruse isi face serviciul, iar Alexandrova serveste acum pentru a obtine victoria.17:02 - Game alb pentru Alexandrova, iar Gabi Ruse serveste acum pentru a ramane in meci.17:00 - Gabriela isi face din nou serviciul si scorul devine 4-2.16:57 - Game alb pentru Alexandrova si scorul este 4-1.16:54 - Alexandrova face break si conduce cu 3-1.16:47 - Alexandrova revine in avantaj si are 2-1.16:44 - Game alb castigat pe propriul serviciu de Ruse si scorul este 1-1.16:40 - Alexandrova incepe cu dreptul si setul secund.16:33 - Gabi Ruse face break si scorul este 5-1.16:28 - Alexandrova face inca un break la zerro si scorul este 5-0!16:26 - Ruse rateaza o noua minge de break si scorul devine 4-0.16:21 - Ruse serveste foarte slab si Alexandrova mai face un break.16:19 - Ruse rateaza doua mingi de rebreak si Alexandrova are 2-0.16:12 - Alexandrova face break in startul meciului.16:05 - Meciul va incepe cu Ruse la serviciu.16:00 - Meciul sta sa inceapa! Emil Boc e in centrul atentiei si e din nou lider de galerie, avand toba care l-a facut celebru in intreaga lume.Gabriela Ruse are 22 de ani si ocupa locul 166 in clasamentul WTA. Adversara sa este pe locul 28 WTA.Acesta este primul meci pentru Gabriela Ruse in echipa de Fed Cup a Romaniei.Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Irina Bara (24 de ani, 160 WTA)/Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) vs Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA)/Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)Invingatoarea din aceasta confruntarea se va califica la turneul final de la Budapesta, ce va avea loc in luna aprilie.Partidele sunt televizate de Digi Sport si Telekom SportC.S.