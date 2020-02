LIVE ACUM Fed Cup: Romania vs Rusia | Ana Bogdan - Ekaterina Alexandrova

ROMANIA - RUSIA 1-1

Ana Bogdan - Ekaterina Alexandrova 5-7, 1-0

Desfasurarea intalnirii:*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii15:00 - Primul game din setul secund merge in contul reprezentantei noastre.-----------------14:52 - Ekaterina Alexandrova reuseste primul break al meciului si va servi pentru castigarea primului set.14:45 - Avem egalitate la 5 si setul intra "in prelungiri".14:42 - Ana raspunde cu un game "alb", iar Alexandrova va servi pentru a ramane in acest prim set.14:39 - Un nou game la 0 reusit de rusoaica, iar scorul devine din nou egal, 4-4.14:36 - Echilibrul se metine in acest set, in care n-am avut parte de niciun break pana acum.14:33 - Game "alb" izbutit de Ekaterina Alexandrova.14:30 - Inceput foarte bun de meci pentru Ana, care conduce cu 3-2.14:26 - Rusoaica inchide greu game-ul desi l-a inceput bine si a condus chiar cu 40-0.14:19 - Tenismena noastra serveste bine si isi castiga fara emotii serviciul.14:16 - Alexandrova egaleaza la 1.14:12 - Ana isi face serviciul si castiga primul game al meciului.Ana se afla pe locul 90 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei se afla pe pozitia 28.ora 14:08 - A inceput meciul.In prima zi a intalnirii programate in Sala Polivalenta de la Cluj-Napoca, cele doua reprezentative si-au impartit victoriile, astfel ca scorul e egal, 1-1:Gabriela Ruse - Ekaterina Alexandrova 1-6, 4-6Ana Bogdan - Veronika Kudermetova 6-3, 6-7 (5), 6-1Programul de sambata e urmatorul:Ana Bogdan vs Ekaterina Alexandrovaurmata de Gabriela Ruse vs Veronika Kudermetovaapoi Irina Bara/Raluca Olaru vs Anna Blinkova/Anna KalinskaiaCastigatoarea intalnirii va avansa la turneul final al Fed Cup, care va avea loc in perioada 14-19 aprilie, la Budapesta.