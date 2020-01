Lovitura grea pentru echipa de Fed Cup a Romaniei: Irina Begu si-a anuntat retragerea. Si Monica Niculescu intentioneaza sa procedeze astfel!

Ziare.

com

Dupa Simona Halep, o alta jucatoare importanta a anuntat ca nu va evolua anul acesta in Fed Cup.Irina Begu, ajunsa pe locul 105 in clasamentul WTA, spune ca vrea sa se concentreze pe calificarea la Jocurile Olimpice din vara."La Fed Cup n-o sa fiu. L-am anuntat pe domnul Segarceanu din decembrie ca nu voi juca. In momentul de fata, prioritatea mea este sa ma calific la Olimpiada. Am sase luni la dispozitie ca sa fac asta, iar clasamentul nu e in favoarea mea in acest moment; mai am si cateva puncte de aparat in perioada urmatoare, si in aceste conditii, imi va fi greu sa joc Fed Cup", a spus Irina Begu, potrivit site-ului TreizeciZero.ro "Practic, de cinci ani am jucat an de an Fed Cup, de doua ori pe an, insa in momentul de fata va trebui sa calculez mai bine si sa iau o decizie cat mai inteleapta", a adaugat aceasta.Nici Monica Niculescu nu pare ca intentioneaza sa participe la intalnirea programata luna februarie."La Fed Cup nu m-am gandit, dar la cate accidentari am avut si la cat de pregatita sunt eu acum, cred ca sunt alte fete mai bine clasate si mai bine pregatite decat mine ca sa participe. Asa cred eu. Totusi, avem fete mai bune, mai bine fizic, care ar putea sa faca o treaba mai buna. Eu am avut prea multe accidentari. Inca nu sunt pregatita. Eu cred ca fetele astea sunt mai bune acum", a spus Monica pentru sursa citata.Pe langa Simona Halep, Irina Begu si, probabil, Monica Niculescu, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu, nu va putea conta nici pe Sorana Cirstea, retrasa definitiv din Fed Cup, si nici pe Mihaela Buzarnescu, accidentata.In aceste conditii, Romania va infrunta Rusia cu Ana Bogdan si Patricia Tig, in timp ce Gabriela Ruse, Irina Bara si Jaqueline Cristian ar urma sa completeze echipa.Intalnirea de Fed Cup dintre Romania si Rusia se va juca in weekendul 8-9 februarie, la Cluj.