Mihaela Buzarnescu, invinsa de Karolina Pliskova in primul meci al zilei de la Fed Cup

Sportiva noastra a pierdut fara drept de apel in fata ocupantei locului 5 WTA , scor 6-1, 6-4.In primul set, Mihaela nu a putut face fata jocului solid practicat de Karolina si nu a avut practic nicio sansa.Setul secund a fost ceva mai echilibrat, dar Pliskova a facut un break pe final ce i-a fost suficient pentru a castiga partida.Aceasta a fost a treia infrangere din tot atatea partide suferita de Mihaela in duelurile cu Karolina Pliskova.Sambata, de la ora 15:45, se disputa si meciul dintre Simona Halep si Katerina Siniakova, in direct pe Ziare.com Duminica, de la ora 14:00, vor avea loc meciurile:Simona Halep vs Karolina PliskovaMihaela Buzarnescu vs Katerina SiniakovaBegu/Niculescu vs Siniakova/KrejcikovaCastigatoarea se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup.C.S.