Naomi Osaka a suferit una dintre cele mai usturatoare infrangeri ale carierei

Ziare.

com

Fosta lidera mondiala a pierdut in Fed Cup cu 6-0, 6-3 in fata Sarei Sorribes Tormo, aflata pe locul 78 in clasamentul WTA Osaka a avut un serviciu foarte slab, iar Tormo a facut sase break-uri in aceasta partida.In plus, pe al doilea serviciu al lui Tormo a stat si mai prost, castigand doar 2 puncte tot meciul!Naomi Osaka are un start de an foarte modest si a coborat pana pe locul 10 in clasamentul WTA.C.S.