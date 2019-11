O tenismena cunoscuta va juca pentru o alta tara

Ziare.

Incepand cu aceasta luna, Tomljanovic va evolua in Fed Cup pentru echipa Australiei.Tomljanovici a primit cetatenia australiana inca din 2014, insa Federatia Internationala de Tenis nu i-a permis sa reprezinte tara de la Antipozi pana acum.In cele din urma, Federatia de Tenis din Australia a reusit sa-i convinga pe cei de la ITF sa o lase pe Tomljanovici sa joace pentru o noua tara.Sportiva in varsta de 26 de ani s-a nascut la Zagreb, dar a preferat sa reprezinte Australia deoarece are conditii mai bune in aceasta tara.Ea a jucat si pentru Croatia in Fed Cup, inclusiv impotriva Simonei Halep.Debutul in echipa Australiei il va face in luna noiembrie, la finala Fed Cup contra Frantei.C.S.