Ostapenko si Sevastova au facut liniste in Statele Unite, dupa victoriile la Serena Williams si Kenin, in barajul de calificare din Fed Cup

Ziare.

com

Dupa prima zi, SUA, cu Serena Williams si Sofia Kenin in echipa, ultima fiind noua campioana de la Australian Open , avea un avans linistitor de 2-0 si se parea ca nimic nu mai poate aduce surpriza pe continentul nord-american.Meciul se disputa la Everett, pe hard indoor, iar duminica dimineata jucatoarele letone au socat insa intreaga America. In primul joc, Jelena Ostapenko , fosta campioana de la Roland Garros, a trecut de Sofia Kenin cu 6-3, 2-6, 6-2, dupa o ora si 58 de minute.Americanii nu si-au facut multe griji, caci stiau ca o au pe Serena Williams in ultimul joc. Dar si aceasta a fost infranta, dupa o intalnire dramatica, decisa in tiebreakul decisiv.Anastasija Sevastova a castigat cu 7-6, 3-6, 7-6, dupa 2 ore si 25 de minute de meci extrem de tensionat, in care locul 41 mondial WTA a facut adevarate minuni, a tinut-o de multe ori pe Serena in corzi si a castigat eroic, trimitand aceasta partida in meci decisiv.Meci decisiv la dublu, acolo unde Ostapenko si Sevastova le vor intalni pe Kenin si Mattek-Sands.SUA sau Letonia va fi ultima formatie care va completa tabloul final al turneului final de la Budapesta al FedCup. Reamintim ca Romania a fost invinsa dramatic de Rusia in meci decisiv de dublu, la Cluj-Napoca, tot pe hard indoor.Romania va disputa in luna aprilie un baraj de mentinere in grupa mondiala a Fed Cup.