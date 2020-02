Prima reactie oferita de Jaqueline Cristian dupa succesul fantastic din Fed Cup

Ziare.

com

Dupa ce-a invis-o pe Veronika Kudermetova, tenismena noastra a dezvaluit ca a plecat de la premisa ca nu are nimic de pierdut."Mi-am zis ca nu am nimic de pierdut, ca daca lupt pentru fiecare minge e singura mea sansa. Cu toata energia de aici, cu echipa, cu fanii, cu tot ce in jur am stiut ca trebuie sa lupt pana la ultima minge", a spus Jaqueline Cristian la interviul de dupa meci."Am crezut ca o pot invinge inca de cand am intrat pe teren", a continuat sportiva noastra, care a avut mari dificultati in a-si stapani emotiile.Jaqueline Cristian a egalat la 2 scorul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Rusia.Tanara tenismena romana, aflata pe locul 197 in clasamentul WTA, a produs o surpriza uriasa prin succesul obtinut sambata in fata rusoaicei Veronika Kudermetova, clasata pe locul 38 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Reprezentanta noastra s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-3, dupa un joc care a durat o ora si jumatate.Astfel, confruntarea dintre Romania si Rusia va fi decisa de disputa de la dublu.I.G.