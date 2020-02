Primele impresii ale rusilor despre conditiile gasite in Romania: De ce se tem inaintea meciurilor din Fed Cup

Ziare.

com

Tarpischev s-a aratat multumit de toate lucrurile gasite in tara noastra, dar spune ca se teme de presiunea pusa de fanii romani."Cred ca avem sanse bune de a castiga. Conditiile sunt ideale: hotelul, mancarea... Totul este la un nivel ridicat. Singurul lucru care ne poate afecta este presiunea fanilor. Este foarte important sa gestionam presiunea pe care fanii romani o pun", a spus Tarpischev inaintea duelului cu Romania.Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA ) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA) Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Irina Bara (24 de ani, 160 WTA)/ Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) vs Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA)/Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)C.S.