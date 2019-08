Reactia capitanului echipei de Fed Cup, dupa ce Simona Halep a anuntat ca va boicota urmatoarele meciuri

Ziare.

Chiar daca Simona a anuntat ca nu va juca, Segarceanu spera sa o convinga sa se razgandeasca si sa fie pe teren contra Rusiei."Cel mai important pentru noi, dupa aceasta tragere la sorti, este ca jucam acasa, cel mai probabil la Cluj-Napoca, acolo unde avem de partea noastra publicul, iar atmosfera este incredibila. In ceea ce priveste Rusia, este clar ca vorbim despre o adversara foarte puternica, cu multe jucatoare tinere si valoroase, cu 11 reprezentante in Top 100 WTA la simplu, cu jucatoare de dublu de asemenea in top si, iata, cu Kuznetsova in mare revenire de forma.In ceea ce ne priveste, principalul obiectiv este sa o avem pe Simona Halep in echipa, pentru a ne mari considerabil sansele. Sa nu uitam ca si noi avem o echipa foarte exprimentata, cu jucatoare valoroase care au fost in Top 100 sau sunt foarte aproape de aceste pozitii. Le avem, apoi, pe Patricia Tig si pe Gabi Ruse, doua jucatoare tinere care vin puternic din urma, cu rezultate bune in ultima vreme, iar aceasta inseamna ca si Romania poate prezenta oricand o echipa foarte valoroasa. Dar, repet, pentru a ne creste sansele, este foarte important ca Simona sa joace pentru Romania", a spus Segarceanu pentru site-ul oficial al FRT. Fetele noastre vor lupta pentru calificarea la noua editie a Fed Cup cu Rusia.Partidele vor avea loc pe 7 si 8 februarie 2020, in Romania.Din echipa Rusiei fac parte jucatoare precum Daria Kasatkina, Anastasia Pavlyuchenkova, Natalia Vilkhlyantseva si Anastasia Potapova. Maria Sharapova a absentat la ultimele partide.Incepand cu anul urmator, Fed Cup isi va schimba formatul, iar competitia va avea loc sub forma unui turneu final, la Budapesta.La competitie vor lua startul 12 echipe, iar patru dintre ele sunt deja cunoscute. Ungaria va participa din postura de tara gazda, Cehia a primit un wild-card datorita traditiei, iar Australia si Franta s-au calificat din postura de finaliste ale editiei din acest an.Pentru ca a ratat calificarea in finala de anul acesta, Romania va trebui sa treaca de Rusia pentru a ajunge la turneul final.Simona Halep a anuntat ca va boicota Fed CupSchimbarile operate de Federatia Internationala de Tenis nu au fost pe placul Simonei Halep. In luna iunie, dupa ce ITF a comunicat modificarile facute, Simona a anuntat ca va boicota competitia."Ce vreau sa spun e ca imi tin cuvantul. Am spus ca daca se va schimba formatul nu voi mai juca la FED Cup. Nu stiu ce sa spun in momentul acesta, dar nu imi place ideea de a se schimba pentru ca FED Cup-ul inseamna sa joci acasa si in deplasare", spunea Simona in luna iunie, pentru Digi Sport.C.S.