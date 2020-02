Reactia cu ochii in lacrimi a Anei Bogdan dupa victoria minunata din Fed Cup

Ziare.

Sportiva noastra a fost foarte emotionata la finalul meciului si a vorbit cu ochii in lacrimi."In primul rand vreau sa va spun ca va iubesc pe toti si va multumesc pentru sprijin! Este pur si simplu incredibil! Tremur si ma bucur de acest moment! Iubesc sa fiu in fata voastra, mi-ati dat atat de multa energie! Va multumesc atat de mult!A fost dificil dupa ce am pierdut tie-break-ul, stiam ca eram atat de aproape de victorie. Apoi am zis sa uit ce s-a intamplat, sa o iau de la capat si sa dau ce am mai bun! Va iubesc foarte mult pe toti si va multumesc din suflet ca ati fost alaturi de mine astazi", a spus Ana Bogdan dupa meci.Amintim ca Romania si Rusia sunt la egalitate dupa prima zi in duelul ce conteaza pentru calificarea la turneul final al Fed Cup.In cel de-al doilea meci al zilei de vineri, Romania a egalat prin Ana Bogdan, care a invins-o pe Veronika Kudermetova dupa un meci epuizant.In primul meci al zilei, Gabriela Ruse a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova cu 6-1, 6-4.Sambata, incepand cu ora 14:00, vor avea loc meciurile:Ana Bogdan (27 de ani, 90 WTA ) vs Ekaterina Alexandrova (25 de ani, 28 WTA)Gabriela Ruse (22 de ani, 166 WTA) vs Veronika Kudermetova (22 de ani, 38 WTA)Irina Bara (24 de ani, 160 WTA)/ Raluca Olaru (30 de ani, 47 WTA la dublu) vs Anna Blinkova (21 de ani, 54 WTA)/Anna Kalinskaia (21 de ani, 95 WTA dublu)Invingatoarea din aceasta confruntarea se va califica la turneul final de la Budapesta, ce va avea loc in luna aprilie.C.S.