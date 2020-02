Reactia lui Emil Boc dupa ce Simona Halep nu a mai venit la Cluj pentru partida de Fed Cup

Ziare.

Boc a afirmat ca Simona nu trebuie criticata pentru aceasta decizie, ci dimpotriva: romanii trebuie sa se mandreasca cu ea. Simona Halep nu face parte din lot, dar nu trebuie acuzata. Ne-a facut mandri la Australian Open , unde a ajuns pana in semifinale. Trebuie felicitata de fiecare data, Romania nu va mai avea un sportiv de talia ei", a spus Boc, conform Ziua de Cluj De asemenea, Boc a comentat si partida cu Rusia, la care vrea sa fie din nou liderul galeriei."Avem un meci foarte important la Cluj. Asteptam pe toata lumea la Romania-Rusia, o confruntare de nivel mondial, intre doua forte ale tenisului. Romania a ajuns pana in semifinale anul trecut, in timp ce Rusia are multe jucatoare in Top 100 WTA E o confruntare decisiva pentru calificarea in etapa urmatoare. Avem o nationala tanara care reprezinta Romania. Avem la Cluj o nationala tanara, dinamica. Cu talentul din teren si cu suportul din tribuna putem sa jucam de la egal la egal cu Rusia si de ce nu sa castigam acest meci", a mai spus Boc.Emil Boc a fost prezent la ultimele meciuri de Fed Cup si a fost liderul galeriei Romaniei.Partida dintre Romania si Rusia va avea loc pe 7 si 8 februarie, la Cluj-Napoca.C.S.